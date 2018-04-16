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16 апреля 201814:23 Марина Громова

Паводок в Подмосковье: где воды больше всего?

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Полторы тысячи спасателей борются с последствиями паводков в Подмосковье. Особенно сложная ситуация в Озерском районе: из-за разлива Оки многие жители оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Переправой пользоваться невозможно, а путь в объезд — это почти 70 километров. Когда ждать спада большой воды?

Такого разлива в Озерском районе не было несколько лет: въезд на понтонную переправу теперь — как зрительный зал. Местные приходят посмотреть на разбушевавшуюся Оку. Из воды едва выглядывают дорожные знаки.

— Давно на самом деле такого разлива не было большого!
— Сейчас это еще не такой большой разлив. Подъем не пошел, в озеро не зашла вода, я вчера проехал — озеро пустое.

Переправа, конечно, закрыта. Понтонный мост на время паводка оттянули в затон. Других поблизости нет, а в объезд только через Каширу, это крюк в 70 километров. Многие живут на одном берегу реки, а работают на другом.

— Я работаю в школе, у нас и дети озерские ездят туда. Будем расписание составлять. Завтра заканчиваются каникулы, дети озерские тоже будут переплывать к нам туда, учиться.

Из Коломны в Озеры пришел 120-местный прогулочный теплоход — катер на пять человек не справлялся. А за рекой — уже село Дединово. Жители в шутку называют его Дединовским островом. Река здесь делает крюк — подтопило с обеих сторон.

— Мы не можем добраться ни через Сельниково до Луховиц, ни через Луховицы. Нет проезда!
— Проблема с работой у многих из-за того, что нет переправы нормальной!

Московская область по сравнению с Алтайским краем и Башкирией от большой воды страдает значительно меньше. Традиционно весеннее половодье пришло в Луховицкий, Воскресенский, Можайский районы. Хозяйства и частные дома практически не пострадали, но в воде — поля и дороги.

Уходит вода, конечно, значительно медленнее, чем пришла — всего 5-6 сантиметров в день. Но движение на дорогах постепенно восстанавливается. Когда реки вернутся в свои берега и большая вода уйдет с полей, предугадать сложно: зависит от температуры, осадков, объема грунтовых вод. В некоторых районах Подмосковья уже зафиксирован спад паводка.

Текст: "Вести-Москва"

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