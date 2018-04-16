Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко возобновила голодовку.

Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, голодает с 23 марта. Она согласилась прервать свою акцию на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Однако проверка была приостановлена из-за плохого самочувствия Надежды.

Как сообщил РИА Новости адвокат Олег Соловей, с сегодняшнего дня Савченко возобновила голодовку бессрочно. Во вторник она может пройти повторную экспертизу на полиграфе.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд арестовал ее до 20 мая. За время нахождения в СИЗО Надежда похудела уже на 15 килограммов.