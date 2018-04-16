ММА. В Professional Fighters League выступят 12 россиян

ММА. В Professional Fighters League выступят 12 россиянЧитайте нас в Telegram
Известный российский тяжеловес Денис Гольцов и еще 11 ведущих мастеров смешанных единоборств заявлены в состав новой лиги ММА — Professional Fighters League. Всего в шести весовых категориях выступят 72 бойца, которые с июня по декабрь разыграют чемпионские титулы.
В PFL от России заявлены Гольцов (тяжелый вес), Бозигит Атаев, Максим Гришин, Рашид Юсупов (полутяжелый вес), Шамиль Гамзатов, Гасан Умалатов (средний вес), Абубакар Нурмагомедов (полусредний вес), Рашид Магомедов, Ислам Мамедов (легкий вес), Магомед Идрисов, Бекбулат Магомедов и Тимур Валиев (полулегкий вес).
Состязания новой Лиги начнутся в июне, сообщает MMA Junkie. Бойцы проведут по несколько боев в группе, а лучшие по итогам регулярного чемпионата выйдут в плей-офф. Бои на выбывание пройдут в октябре и ноябре, а финал намечен на 31 декабря. Чемпионы получат призы в размере 1 млн долларов.
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