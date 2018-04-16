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16 апреля 201815:07 Анна Балан

Свадебный переполох: новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке

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Закрепить отношения в торговом центре — теперь такая возможность есть у столичных влюбленных пар. Первые желающие воспользоваться новым ЗАГСом вступили в брак в эти выходные, как раз в праздник Красная горка. Считается, что бракосочетание в этот день делает отношения особенно крепкими, а союз — счастливым.

Первые звуки традиционного свадебного марша: новый Красногорский дворец бракосочетания принимает первую пару.

— Мы очень счастливы! Очень рады, что мы первые.
— Что мы первые, что мы открываем Дворец бракосочетания.

Это первый ЗАГС, который расположился прямо внутри торгового центра. Здесь есть своя фотозона, лоджия и даже видеотрансляция. По желанию пары церемония бракосочетания демонстрируется на больших экранах в торговом центре и в социальных сетях.

Попасть в новый ЗАГС в день открытия удалось трем парам. Заявления подавали за полгода: заключить брак здесь в праздник Красной горки мечтали десятки влюбленных.

— Кончился пост, и это — первые выходные, когда можно отметить, погулять. Именно поэтому выбрали эту дату.

Юля ждала этот день целый год. Признается: уже несколько ночей без сна. А вот будущий муж, кажется, наоборот — спокоен как никогда.

— Сегодня утром я проснулась и поняла, что у меня трясутся руки, потеют ладошки.
— Да о чем думал — о том, что через несколько часов буду уже чьим-то мужем.

Юля и Денис шутят: запрыгнули в последний вагон. На день, когда в России празднуют Красную горку, в ЗАГСах уже за три месяца все было расписано по минутам. К счастью влюбленных, в плотном графике нашлось одно свободное окошко.

— Ну конечно, мы считаем, что брак у нас будет удачным и без всяких примет, но если можно подстраховаться, почему бы это не сделать!

В этом году на Красную горку подали заявление более полутора тысяч пар — в разы больше, чем в прошлом году. ЗАГСы работают в режиме нон-стоп. В очередь за счастьем женихи и невесты выстраиваются с самого утра. Ведь считается, что семья, созданная в именно этот день, будет самой счастливой, крепкой и дружной.

— Сегодня замечательный солнечный день, по-другому быть и не могло! Тем более, сегодня Красная горка!

"Сейчас молодежь очень придерживается традиций, православных традиций. Сейчас время свадеб, у нас увеличилось количество свадеб на Красную горку примерно на сто", — говорит начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Настоящий свадебный переполох — продлится он, как уверяют сотрудники ЗАГСов, до конца месяца. Следующий свадебный бум ожидают в июле в День семьи, любви и верности.

Текст: "Вести-Москва"

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