Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 апреля 201815:16 Марина Булыга

В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"

Читайте нас в Telegram

Покататься на карусели, полакомиться сладостями и заодно заглянуть к врачу: в Москве прошла благотворительная акция "Десант здоровья". Прямо в парке родителям предложили бесплатный медосмотр для детей, при необходимости назначали лечение и выписывали рецепты. Все организовали так, чтобы юные пациенты не испытывали никакого стресса.

— Ушки, носик, и еще слушали меня.
— И что тебе врачи сказали?
— Ну, мне надо покупать лекарства.

Злата уносит с осмотра аптечный рецепт, шпатель ЛОРа — говорит, будет лечить дома мягкие игрушки — и свой первый паспорт — медицинский. "Десант здоровья", который высадился на площади Революции, выдает такой документ каждому ребенку после обследования.

"Смотрим, и если острое состояние — назначаем лечение. Ну, и просто профосмотр", — говорит врач-оториноларинголог Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Анна Барташвили.

Терапевт измеряет рост и вес, делает полный осмотр. Оториноларинголог — один из самых востребованных детских врачей: ухо, горло и нос — тройка нарушителей родительского спокойствия.

— Ушки?
— Не слышат.
— Хотелось бы услышать мнение не только ЛОРа, который в поликлинике, но и еще каких-то других врачей.

За день через "Домик здоровья" проходят до ста маленьких пациентов. Никакой предварительной записи и документов — бесплатное обследование всего за 20 минут. Нет пугающих детей больничных стен и долгих очередей.

"Я считаю, что в таком формате это всегда будет востребовано, потому что между прочим: мы гуляем-отдыхаем, давай-ка посмотрим, что у нас с ребенком", — говорит пресс-секретарь Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Наталья Троицкая.

"Десант здоровья" совместно с фондом "Спеши делать добро" регулярно приезжает в самые разные города России. Помощь узкопрофильных специалистов уже получили больше шести тысяч детей. В Москве благотворительная акция привлекла посетителей не только доступной медициной, но и развлекательной программой: мастер-классы, ярмарка и концерт.

"Безусловно, для граждан это еще и возможность познакомиться непосредственно с деятельностью фонда и повысить кредит доверия к некоммерческим и благотворительным организациям", — говорит телеведущая, основатель Благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Фёдорова.

Карусели, палатки со сладостями и пасхальные декорации: в такой праздничной обстановке можно не только проверить здоровье своих детей, но и поучаствовать в десятках других акций и помочь абсолютно незнакомым людям. Часть средств, собранных в рамках фестиваля "Пасхальный дар", пойдет на благотворительность.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

15:00

В Германии нашли тысячелетний клад

14:20

В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию

13:35

В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками

12:14

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram

10:55

Работа 40 торговых центров приостановлена из-за нарушений пожарной безопасности

09:05

В Симферополе новый терминал аэропорта принял первых пассажиров

08:15

В Нальчике тушат крупный пожар

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию

В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию

1 час назад
В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками

В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками

2 часа назад
Дворкович: курс 64 рубля за доллар не является критичным

Дворкович: курс 64 рубля за доллар не является критичным

2 часа назад
"Последняя честная девушка". Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценили

"Последняя честная девушка". Откровения экс-главы ФБР о Трампе не оценили

2 часа назад
"Страдаем фигней": в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне

"Страдаем фигней": в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне

2 часа назад
Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха

Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха

2 часа назад
Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов

Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов

3 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

7 часов назад
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram

3 часа назад
Акции "РусАла" рухнули на бирже в Москве и Гонконге

Акции "РусАла" рухнули на бирже в Москве и Гонконге

5 часов назад
Каждый лишний бокал отнимает полчаса жизни

Каждый лишний бокал отнимает полчаса жизни

6 часов назад
7 мультфильмов, которые на самом деле сняты по книгам

7 мультфильмов, которые на самом деле сняты по книгам

6 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 13 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 13 апреля 2018 года (13:00)

1 час назад
31
Чрезмерная популярность вредит исчезающим видам животных

Чрезмерная популярность вредит исчезающим видам животных

1 час назад
Медведь с красными глазами: для РФПЛ придумали новый логотип

Медведь с красными глазами: для РФПЛ придумали новый логотип

1 час назад
На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

1 час назад
Спрос на российское оружие растет. Отечественные системы ПВО пользуются особой популярностью

Спрос на российское оружие растет. Отечественные системы ПВО пользуются особой популярностью

1 час назад
Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены

Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены

1 час назад
Надежда Савченко возобновила голодовку

Надежда Савченко возобновила голодовку

2 часа назад
Украинский киберспортсмен и русская чемпионка устроили "Битву полов"

Украинский киберспортсмен и русская чемпионка устроили "Битву полов"

2 часа назад
Постпредство России: США пытаются подорвать авторитет экспертов ОЗХО

Постпредство России: США пытаются подорвать авторитет экспертов ОЗХО

2 часа назад
Как правильно взять кредит под залог недвижимости

Как правильно взять кредит под залог недвижимости

2 часа назад
У "АвтоВАЗа" появился новый президент

У "АвтоВАЗа" появился новый президент

2 часа назад
Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за "несчастную квартиру в Тушине"

Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за "несчастную квартиру в Тушине"

3 часа назад
Пожар в Нальчике мог начаться из-за замыкания электропроводки

Пожар в Нальчике мог начаться из-за замыкания электропроводки

3 часа назад
Жители Электростали лишились стекол из-за взрывов на загоревшемся складе

Жители Электростали лишились стекол из-за взрывов на загоревшемся складе

3 часа назад
В зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

3 часа назад
Юра, прости! Кражу с парковки в Москве барокамеры Гагарина обнаружили через полгода

Юра, прости! Кражу с парковки в Москве барокамеры Гагарина обнаружили через полгода

3 часа назад
"Очаровательный негодяй": что стало с квартирой писателя в центре Москвы

"Очаровательный негодяй": что стало с квартирой писателя в центре Москвы

4 часа назад
Опубликовано видео ДТП, унесшего жизнь годовалого ребенка в Башкирии

Опубликовано видео ДТП, унесшего жизнь годовалого ребенка в Башкирии

4 часа назад
Sony анонсировала смартфон с 4K-экраном и двойной камерой

Sony анонсировала смартфон с 4K-экраном и двойной камерой

4 часа назад
Спасибо космосу за это: аэрокосмические технологии в автопроме

Спасибо космосу за это: аэрокосмические технологии в автопроме

5 часов назад
Фанаты голландского "Аякса" заблокировали автобус клуба

Фанаты голландского "Аякса" заблокировали автобус клуба

5 часов назад
Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

5 часов назад
136
Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае

Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае

5 часов назад
МИД РФ: в Москве не будут затягивать с ответом на антироссийские санкции

МИД РФ: в Москве не будут затягивать с ответом на антироссийские санкции

5 часов назад
На "Аллее правителей" в Москве появится памятник Ельцину работы Церетели

На "Аллее правителей" в Москве появится памятник Ельцину работы Церетели

5 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

5 часов назад
Сумасшедшие эмоции: Козловский представил фильм "Тренер" в Краснодаре

Сумасшедшие эмоции: Козловский представил фильм "Тренер" в Краснодаре

5 часов назад
В Германии продают "брежневский" лимузин за 76 млн рублей

В Германии продают "брежневский" лимузин за 76 млн рублей

5 часов назад
12 сотрудников Apple арестовали за утечки

12 сотрудников Apple арестовали за утечки

6 часов назад
Археологи нашли погранзаставу времён Александра Македонского

Археологи нашли погранзаставу времён Александра Македонского

6 часов назад
В Симферополе новый терминал аэропорта принял первых пассажиров

В Симферополе новый терминал аэропорта принял первых пассажиров

6 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30