Спрос на российское оружие растет. Отечественные системы ПВО пользуются особой популярностью

Более тысячи оружейных контрактов были заключены в 2017 году. Общий портфель заказов на российскую оборонную продукцию составляет 45 миллиардов долларов. И может вырасти еще. Так как отечественные системы вооружений доказали свою высочайшую эффективность в Сирийской Арабской Республике, что вызвало всплеск интереса к нему у иностранных покупателей, рассказал агентству РИА Новости глава "Рособоронэкспонта" Александр Михеев.

Примерно 30% всех заказов – комплексы ПВО и радиоэлектронные системы, а в прошлом году на это оружие пришлось 40% от всех новых контрактов, добавил Михеев.

Кстати, российское оружие способно конкурировать с иностранными аналогами не только благодаря своим выдающимся тактико-техническим характеристикам. Александр Михеев отметил, что отечественные поставщики предлагают еще и гибкие программы послепродажного обслуживания, а также готовы поделиться с покупателями некоторыми технологиями и развернуть на их территории лицензионные производства.

Напомним, в марте Владимир Путин заявил, что в 2017 году Россия поставила за рубеж оборонной продукции на сумму более 15 миллиардов долларов. Тем самым страна в очередной раз доказала, что по праву лидирует на мировом рынке оружия. Экспорт стабильно растет уже третий год, даже несмотря на "жесткие неконкурентные условия", в которых оказались российские поставщики, добавил президент.