Ярославский депутат растоптал свой iPad, чтобы показать готовность отказаться от всего американского

Ярославский депутат, член партии "Единая Россия" Дмитрий Петровский рассказал, что растоптал свой планшетный компьютер iPad, чтобы показать личную готовность отказаться от всего американского, передает РИА Новости.



По его словам, единственная американская вещь, которую он у себя обнаружил, это iPad, его депутат и уничтожил. "Только когда мы — члены "Единой России" будем делать какие-то не очень приятные для себя вещи, лишать самих себя чего-то, мы можем и имеем право, как партия, запрещать что-то другим людям. Иначе просто будет нечестно", — отметил Петровский.