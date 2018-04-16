Президентом Черногории избран Мило Джуканович

В Черногории подвели предварительные итоги президентских выборов — победителем назван лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович.

"На основании подсчета 100% данных, Мило Джуканович получил 53,9%", — сообщила Государственная избирательная комиссия.

Главный конкурент Джукановича, экс-депутат парламента Черногории Младен Боянич, выдвинутый оппозиционными партиями, получил 33,4% голосов, передает РИА Новости.

Сам Мило Джуканович уже обратился к своим сторонникам с победной речью и пообещал, что страна вступит в Европейский союз до окончания его президентского мандата.