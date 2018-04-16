В Германии нашли тысячелетний клад

Крупный клад, датируемый второй половиной Х века, обнаружен на немецком острове Рюген в Балтийском море.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в департаменте культуры и защиты памятников федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания.

Клад, который включает в себя примерно 600 серебряных предметов, в том числе монеты и украшения, был найден в минувшие выходные.

По данным департамента культуры, около 100 из найденных монет относятся к временам короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого, правившего с 958 по 986 годы.

По мнению ученых это самая крупная находка подобных монет в южной Балтике. На след древнего клада археологов навели их коллега-любитель и 13-летний школьник, которые нашли первые серебряные предметы в январе 2018 года.