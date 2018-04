Евгений Малкин скруглил цифры голов и передач в Кубке Стэнли

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в третьем матче серии плей-офф против "Филадельфии Флайерз" (5:1) забил гол и сделал результативную передачу. Тем самым он довел счет своих очков в Кубке Стэнли до 160.

При этом обе цифры, составляющие эту сумму, также "круглые": на счету 31-летнего россиянина стало теперь 60 заброшенных шайб и ровно 100 голевых передач. Россиянин достиг этого результата в 152 играх Кубка Стэнли. По сумме результативных очков он сравнялся с легендарным канадцем Горди Хоу. Из россиян лучшим по этому показателю остается Сергей Федоров – 176 очков (52 гола и 124 пасов).

With his assist on Justin Schultz's power-play goal, @emalkin71geno tallies his second point of the night and his 100th career playoff assist. pic.twitter.com/SMkNYagTT2