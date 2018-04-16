Лавров: Россия ничего не меняла на месте предполагаемой атаки в Думе

Россия не производила никаких манипуляций на месте предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, заявил в интервью BBC министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я гарантирую, что Россия ничего не меняла на месте (происшествия)", — сказал он.

Ранее в понедельник Евросоюз осудил предполагаемую химическую атаку в Думе, назвав ее грубым нарушением международного права со стороны Дамаска. В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что "сирийский режим несет огромную ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию и страдания сирийского народа".

Между тем, британский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уолсон заявил, что Россия распространяет дезинформацию, чтобы подорвать авторитет миссии организации в Сирии, передает РИА Новости. Предположения, что за нападением в Думе стояла Великобритания, Уолсон назвал дикими и сослался на "многочисленные заявления очевидцев, значительный объем видеозаписей, сообщения спасателей и медицинские свидетельства", которые подтверждают, что химическая атака на Думу действительно была.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва продолжит прилагать усилия, чтобы миссия ОЗХО прибыла в Восточную Гуту. Минобороны России выразило надежду, что эксперты ОЗХО проведут объективное расследование по Думе и установят истину.