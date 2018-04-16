В Ереване полиция подралась с митингующими

Руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

Как передает РИА Новости, получив отпор, демонстранты подостыли. Тем более, что стражи порядка пообещали применить в случае повторения спецсредства.

Одного из лидеров оппозиционной акции депутата Сасуна Микаэляна полицейские предупредили, чтобы он отвел людей от парламента, иначе всех жестко разгонят.

По данным ТАСС, количество митингующих, которые во главе с Пашиняном пытались прорваться к зданию парламента, насчитывается несколькими тысячами.

Сам он заявил СМИ, что вместе с коллегами идет на работу, "а остальные люди пойдут со мной". На это полицейские заявили, что это провокация.

17 апреля в парламенте Армении пройдет голосование по выборам нового премьер-министра республики. Правящая Республиканская партия страны выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна, который 9 апреля завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция активно протестует и проводит акции протеста с целью сорвать избрание.