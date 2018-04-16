Тема:
Конфликт в Сирии 31 минута назад
Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках "сирийского зарина"Читайте нас в Telegram
На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии. Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, "прежде жили в Гуте и Думе". Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, от которого якобы "идет сильный химический запах".
Владельцы этой вещи: мама с маленькой дочкой при этом стоят рядом — живые и здоровые. И непохоже, чтобы они пережили воздействие какого-либо боевого отравляющего вещества, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, ребенок возится с рюкзаком, и достает оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья.
Президент США Дональд Трамп ранее на основе фальсифицированного видео о химатаке в сирийской Думе нанес по Сирии массированных ракетный удар. При этом сделано это было в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Дамаск пригласил в Думу миссию экспертов Организации по запрету химоружия (ОЗХО).
Это при том, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы – город покинула 21 тысяча вооруженных людей и членов их семей. После ракетного удара по Сирии в Думе у крупного оставшегося склада оружия боевиков вспыхнули перестрелки между охраной склада и подразделениями Нацгвардии Сирии. Боевики также стремятся помешать прибытию на место экспертов ОЗХО. Более того, постпред России при ОЗХО отметил, что Вашингтон стремится подорвать авторитет этой уважаемой международной организации.
Ранее по теме
-
Лавров: Россия ничего не меняла на месте предполагаемой атаки в Думе47 минут назад
-
В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию1 час назад
-
В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками2 часа назад
-
Постпредство России: США пытаются подорвать авторитет экспертов ОЗХО2 часа назад
-
Россия окажет помощь экспертам ОЗХО в Сирии3 часа назад
-
МИД Бельгии: для урегулирования ситуации в Сирии нужен диалог с Россией4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram
- В сирийской Думе идут бои
- Трамп обвинил помощников в дезинформации
- Новый терминал аэропорта Симферополя принял первых пассажиров
- В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию
Самое читаемое
-
78-летний Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
- "Домой как можно скорее": США хотят быстро вывести военных из Сирии
- 24-летний комик умер во время разговора с бывшей женой
- Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии
- Неприкосновенный запас: что брать с собой в бомбоубежище?
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Кто додумался? Все о санкциях России в отношении США
- России грозят новые санкции. Что будет с рублем?
- ЦБ задумался об ограничении валютного кредитования
- Мэй: готовим "обширные действия" по капиталам из РФ
- Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- Паводок в Подмосковье: где воды больше всего?
- Обрушившийся в Пушкаревом переулке дом снесут
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
- Первый субботник после зимы: 220 тысяч кубометров мусора за полдня
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси