На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии. Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, "прежде жили в Гуте и Думе". Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, от которого якобы "идет сильный химический запах".

Владельцы этой вещи: мама с маленькой дочкой при этом стоят рядом — живые и здоровые. И непохоже, чтобы они пережили воздействие какого-либо боевого отравляющего вещества, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, ребенок возится с рюкзаком, и достает оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья.

Президент США Дональд Трамп ранее на основе фальсифицированного видео о химатаке в сирийской Думе нанес по Сирии массированных ракетный удар. При этом сделано это было в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Дамаск пригласил в Думу миссию экспертов Организации по запрету химоружия (ОЗХО).

Это при том, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы – город покинула 21 тысяча вооруженных людей и членов их семей. После ракетного удара по Сирии в Думе у крупного оставшегося склада оружия боевиков вспыхнули перестрелки между охраной склада и подразделениями Нацгвардии Сирии. Боевики также стремятся помешать прибытию на место экспертов ОЗХО. Более того, постпред России при ОЗХО отметил, что Вашингтон стремится подорвать авторитет этой уважаемой международной организации.