Песков призвал не играть в "прятки и догонялки" с Telegram

В Кремле прокомментировали попытки интернет-пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram.

"Это не игра в прятки и догонялки", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что решением суда о блокировке было принято судом.

Отвечая на вопрос об эффективности предпринимаемых ограничительных мер, представитель Кремля отметил, что пока рано давать такие оценки.

"Очевидно одно, что эти меры будут реализованы", — пояснил он.

Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера 13 апреля. Причиной данного решения стал отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса, передав информацию об этом операторам связи.