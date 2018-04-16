Лев Лещенко признался, что каждое утро играет в карты

Под его голос улетал в небо "ласковый Миша" на закрытии Олимпиады-80 в Москве, с его голосом ассоциируется самая знаковая песня Дня Победы — праздника "со слезами на глазах".

Под песни в его исполнении выросли уже несколько поколений, а сам он, кажется, даже не слишком изменился. Лев Лещенко – любимый певец миллионов людей в бывшем СССР и новой России спел сотни песен, запавших в душу его поклонникам. И трудно поверить в то, что учиться он рвался в ГИТИС, а эстрада на первых курсах была лишь подработкой – "халтурой".

Впрочем, и в сам театральный вуз поступил Лещенко не с первого раза. Отец, который в первые годы жизни Льва служил в НКВД, сказал: хватит думать о театре и музыке, нужно идти в армию. Юношу отправили служить в ГДР, а танковые войска, так что ему даже пришлось проходить реку Эльбу по дну в танке.

В ГИТИС он все-таки поступил. И там же, в студенческой самодеятельности, познакомился с Аллой Абдаловой, которая очаровала юного Льва своей красотой и талантом. Между молодыми людьми завязался роман. Они много выступали вместе, причем, их дуэт в те годы был очень популярен. Через три года после знакомства Алла и Лев расписались, но брак продлился недолго.

Алле хотелось заниматься классикой, она даже пробовалась в Большой театр, Лев же продолжал работать на эстраде. Вскоре брак дал трещину, и они мирно расстались. Однако спустя много лет Алла стала рассказывать, что делала тогда аборты. Лещенко же уверяет, что ничего об этом не знал.

Второй супругой Льва Лещенко стала Ирина – женщина, с которой они познакомились в Сочи на отдыхе. Она приехала из Венгрии и не знала об огромной популярности певца в СССР. После ее отъезда в Будапешт между ними продолжалось активное общение, а через год Лев Валерьянович сделал Ирине предложение. Ирина очень переживала, как жениха примет ее строгий папа-дипломат.

Лев и Ирина соединили свои судьбы, и вот уже 40 лет они вместе в прямом смысле и в горе, и в радости. Ведь после развала СССР одному из самых известных певцов того времени были "перекрыты каналы": не приглашали на радио, не включали в программы главных музыкальных концертов, так что пришлось несладко. Но вместе они преодолели черную полосу, и вскоре жизнь вновь наладилась.

О роковых случайностях в жизни и как нашел жениха для внучки Брежнева Виктории, с кем играет каждое утро в нарды и карты, и, конечно, о знаковых песнях в его жизни народный артист Лев Лещенко рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".