Ваню Зубанова спасет трансплантация почки
Ване Зубанову из Приморского края 14 лет. Его история полна боли с самого рождения. Он родился недоношенным, при рождении весил всего два килограмма. Когда мальчику было 2,5 года, его родителей лишили родительских прав из-за алкоголизма. Тогда опеку над Ваней взяли его бабушка и дедушка.
Вскоре они стали замечать, что мальчик отстает в развитии, быстро утомляется. При обследовании врачи обнаружили у него порок сердца. Также выяснилось, что у Вани только одна почка. В 2012 году мальчик тяжело переболел ОРВИ, инфекция дала осложнение на единственную почку. В итоге она отказала. С 2016 года Ваня находится на полном диализе.
Сейчас Ваня с бабушкой приехали в Москву на операцию по трансплантации почки. Донором для мальчика выступит его родная мать. Она прошла все обследования, которые подтвердили такую возможность. Операция назначена на апрель. Но помимо донорской почки Ване необходимо дорогостоящее лекарство, которое вводится при трансплантации и на протяжении месяца после нее. Этот препарат способствует быстрому приживлению почки, и без него операция может быть бессмысленна.
Для спасения Вани необходимо приобрести лекарство "Солирис" стоимостью 1200000 рублей и "Кемпас" стоимостью 1540000 рублей. Дедушка с бабушкой очень любят Ваню и делают все, чтобы их мальчик жил, но они у них нет возможности купить это лекарство самостоятельно.
Помочь Ване можно, отправив СМС на короткий номер 3434 с текстом: "ПОМОГАЮ_пробел_(сумма помощи)". Пример: "ПОМОГАЮ 300" (обязательно подтвердите ответное SMS от оператора). Можно также воспользоваться сервисом "Сбербанк. Онлайн". В назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Ивана Зубанова". Также можно сделать перевод на странице ребенка.
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