Masters в Монако. Рублев обыграл Хаасе и встретится с Тимом

16 апреля 201815:25
Masters в Монако. Рублев обыграл Хаасе и встретится с ТимомЧитайте нас в Telegram
В Монте-Карло продолжается крупный теннисный турнир грунтового сезона из серии ATP World Tour Masters 1000 – Rolex Monte-Carlo, с призовым фондом 4,87 млн евро. После Карена Хачанова и Даниила Медведева во второй круг вышел и россиянин Андрей Рублев.
Рублев встречался на состязаниях в столице Княжества Монако с голландцем Хаасе и оказался сильнее в трех партиях. При этом матч получился для россиянина достаточно упорным: счет игры – 7:6, 2:6, 7:5. Во втором круге Андрей сыграет с "посеянным" пятым австрийцем Домиником Тимом.
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