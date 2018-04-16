Волкер пригрозил Италии, если она снимет антироссийские санкции

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер пригрозил России новыми санкциями.

В интервью итальянской газете La Stampa он заявил, что Россия не соблюдает обязательства по применению минских договоренностей. Также он обвинил Россию в совершении атаки применением нервно-паралитического газа в Великобритании. В связи с этим санкции необходимо сохранять и, возможно, усиливать.

"Отменять санкции точно было бы неверным сигналом. Мы должны гарантировать, что санкции останутся в силе, а, возможно, и ужесточатся из-за действий России", — сказал Волкер.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", он предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы. Он напомнил, что это меры не итальянские, а европейские, и их несоблюдение может вызвать проблемы с Брюсселем.

Также он высказался за приостановку проекта газопровода "Северный поток-2", так как он "укрепляет зависимость Европы от российского газа". По его мнению, нужно продолжать развитие и доступ к нероссийским источникам поставок, то есть к американским, норвежским, африканским и катарским.

В интервью Волкер затронул также тему ударов по Сирии, которые западная коалиция нанесла в ночь на 14 апреля. Он подчеркнул, что цель этих ударов – "не нанести ущерб Сирии или спровоцировать конфликт с Россией, а остановить использование химического оружия и заложить основы для окончания конфликта".