В Анкаре опровергли Макрона о том, что операция против Сирии разделила Турцию и Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал популистским заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что удары США и союзников по Сирии разделили Москву и Анкару.

Как передает телеканал "Россия 24", дипломат отметил, что авиаудары стран Запада в Сирии против правительственных сил в ночь на 14 апреля не мешают отношениям Анкары и Москвы, которые остаются такими же прочными, как и прежде.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция ждет от Макрона заявлений, которые больше подходят к статусу президента Франции.

15 апреля руководитель Пятой республики проинформировал мировую общественность, что поддержка Анкарой авиаударов США, Франции и Великобритании по объектам, связанным с производством химического оружия в Сирии, разделила Россию и Турцию.