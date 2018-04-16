В Музеях Московского Кремля представят искусство эпохи династии Мин
В Москве готовится к открытию масштабная выставка, посвященная китайскому средневековому искусству. Десятки самых интересных экспонатов из коллекции Шанхайского национального музея впервые представят в Кремле. Великолепная живопись, изысканный фарфор и ювелирные украшения, мебель, археологические находки расскажут об эпохе правления династии Мин.
Сто пятьдесят ценнейших экспонатов, отобранных так, чтобы рассказать историю эпохи, воссоздать интеллектуальную жизнь Китая империи Мин.
"У нас вообще не было никаких выставок, связанных с этим периодом, потому что, во-первых, вещей периода Мин осталось не так много, они чрезвычайно редкие. Многие из них очень хрупкие, такие как мебель, фарфор, драгоценные ткани, которые вы здесь видите. Я уже не говорю о живописи", — рассказывает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Что носили, чем писали, из чего ели и пили, и как проводили свободное время. Украшение для пояса из нефрита — не предмет одежды, а предмет искусства. Еще один экспонат, назначение которого европейцам может быть непонятно — сосуд для метания стрел.
— Это аналог всем хорошо знакомой игры в дартс, но только более древнего происхождения. Вы должны попасть тростниковой стрелкой в центр кувшина, в его горлышко, при том, что ваша стрелка по длине должна превышать высоту этого кувшина.
Эта выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля и Шанхайского музея. А центр всей выставки — знаменитая процессия: набор из 66 фигур почетного эскорта. Это произведение искусства обнаружили в захоронении императорской фамилии. Во всем Китае экспонатов такого качества и такой сохранности немного. До Москвы везли процессию в специальных боксах. Сумму страховки китайская сторона не раскрывает.
"Перед отправкой экспонатов мы тщательно фиксируем, в каком виде они уезжают, а когда они возвращаются, проводим такую же процедуру. И если обнаруживаем повреждения, то начинаем выяснять, почему они пострадали", — рассказывает вице-директор Управляющего комитета Шанхайского музея Чжу Чэн.
Выставка начинает работу в Московском Кремле уже завтра, 17 апреля, и будет открыта до 25 июля.
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