Многодетным семьям выделили землю на территории без дорог

Вместо дорог и детских площадок — болото и борщевик: многодетные родители, получившие участки в подмосковном поселке Ельдигино, стараются реже гулять с детьми. Многие несколько лет не могут достроить дом — невозможно даже подвезти стройматериалы. Жалобы в администрацию отклика не нашли.

— Чтобы выйти с коляской, я ребенка беру на руки, старший помогает везти коляску. А потом по всем лужам колеса моем!

Со своими четырьмя детьми Татьяна теперь гуляет мало, потому что напоминают такие променады скорее прохождение полосы препятствий.

— Я выписалась из роддома в октябре — ко мне неделю врач не мог проехать, они боялись застрять!

С годовалым Сашей в коляске можно гулять только по проезжей части — рядом с домом просто не проехать. Но до трассы еще нужно добраться. Двести метров мы преодолевали 10 минут.

— Идем след в след, как на войне!

Дети один за другим теряют сапоги: обувь просто засасывает в смесь из глины, снега и песка. Эта участь едва не постигла и съемочную группу.

Эти участки в поселке Ельдигино многодетные семьи получили пять лет назад. Многие уже построили дома, но из удобств здесь — только электричество.

— Обещали, что будут коммуникации, дорога, детские площадки...

— То есть, здесь обозначена даже территория детских площадок?

— Да.

На этой территории сейчас — болото и борщевик, который даже зимой выше человеческого роста. Местные жители даже скинулись по 20 тысяч рублей с дома — а для многодетных семей это серьезная сумма, — чтобы отсыпать дорогу.

— Мы пытались своими силами строительным мусором отсыпать кое-какие участки дороги для того, чтобы хотя бы можно было пройти или проехать. Но, как вы понимаете, это капля в море!

Многие семьи, получившие тут участки, не могут даже завершить строительство своих домов, потому что по таким дорогам сюда отказываются ехать и транспортные компании, которые должны завезти строительные материалы.

Обращения в местную администрацию ничего не дают: для строительства дороги земля должна быть передана на баланс Пушкинского района.

"Сейчас этот земельный участок должен предоставиться нам в постоянное бессрочное пользование. Следующий этап — это строительство этой дороги. К сожалению, так вышло, что в свое время выделяли землю — не подумали про дороги", — объясняет начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Пушкинского муниципального района Нина Мигачёва.

Даже если чиновники будут работать очень быстро, дорога в Ельдигино появится не раньше, чем через год. А пока местные жители покупают резиновые сапоги и из дома выходят только в крайних случаях.