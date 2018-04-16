Многодетным семьям выделили землю на территории без дорог
Вместо дорог и детских площадок — болото и борщевик: многодетные родители, получившие участки в подмосковном поселке Ельдигино, стараются реже гулять с детьми. Многие несколько лет не могут достроить дом — невозможно даже подвезти стройматериалы. Жалобы в администрацию отклика не нашли.
— Чтобы выйти с коляской, я ребенка беру на руки, старший помогает везти коляску. А потом по всем лужам колеса моем!
Со своими четырьмя детьми Татьяна теперь гуляет мало, потому что напоминают такие променады скорее прохождение полосы препятствий.
— Я выписалась из роддома в октябре — ко мне неделю врач не мог проехать, они боялись застрять!
С годовалым Сашей в коляске можно гулять только по проезжей части — рядом с домом просто не проехать. Но до трассы еще нужно добраться. Двести метров мы преодолевали 10 минут.
— Идем след в след, как на войне!
Дети один за другим теряют сапоги: обувь просто засасывает в смесь из глины, снега и песка. Эта участь едва не постигла и съемочную группу.
Эти участки в поселке Ельдигино многодетные семьи получили пять лет назад. Многие уже построили дома, но из удобств здесь — только электричество.
— Обещали, что будут коммуникации, дорога, детские площадки...
— То есть, здесь обозначена даже территория детских площадок?
— Да.
На этой территории сейчас — болото и борщевик, который даже зимой выше человеческого роста. Местные жители даже скинулись по 20 тысяч рублей с дома — а для многодетных семей это серьезная сумма, — чтобы отсыпать дорогу.
— Мы пытались своими силами строительным мусором отсыпать кое-какие участки дороги для того, чтобы хотя бы можно было пройти или проехать. Но, как вы понимаете, это капля в море!
Многие семьи, получившие тут участки, не могут даже завершить строительство своих домов, потому что по таким дорогам сюда отказываются ехать и транспортные компании, которые должны завезти строительные материалы.
Обращения в местную администрацию ничего не дают: для строительства дороги земля должна быть передана на баланс Пушкинского района.
"Сейчас этот земельный участок должен предоставиться нам в постоянное бессрочное пользование. Следующий этап — это строительство этой дороги. К сожалению, так вышло, что в свое время выделяли землю — не подумали про дороги", — объясняет начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Пушкинского муниципального района Нина Мигачёва.
Даже если чиновники будут работать очень быстро, дорога в Ельдигино появится не раньше, чем через год. А пока местные жители покупают резиновые сапоги и из дома выходят только в крайних случаях.
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