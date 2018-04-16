Виктория Скрипаль не верит Юлии

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория не верит в текстовое сообщение своей сестры с просьбой не приезжать в Великобританию – об этом она заявила "Интерфаксу".

Женщина подчеркнула, что сообщение было написано "формальным языком". "Это было даже не видео обращение. Почему я должна им верить", — сказала она.

Виктория Скрипаль уточнила, что ответа из посольства Великобритании в России, куда она повторно обратилась за визой в страну, пока не получила. Родственница Скрипалей считает, что ни Юлию, ни Сергея британская сторона не показывает намеренно. При этом о Сергее Скрипале не поступает вообще никакой информации. Родственники Скрипалей звонили в больницу, но с ними "там даже разговаривать не стали", рассказала Виктория.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери после отравления неизвестным веществом. Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец, как сообщалось, идет на поправку. 11 апреля Скотланд-Ярд распространил заявление Юлии, в котором она сообщила, что чувствует себя лучше и находится в безопасности, но не готова общаться с прессой. Она попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней и не пытаться с ней связаться.