Опровергнуты слухи о срочной госпитализации Кобзона

Слухи о госпитализации Иосифа Кобзона из-за возникшей аритмии опровергли сотрудники офиса народного артиста СССР. "Это все нормально. У нас все нормально, ничего страшного с ним не происходит", — ответила помощница певца на вопрос ТАСС.

Информацию о срочном обращении певца и депутата Госдумы Кобзона к врачам опубликовал один из Telegram-каналов. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку этого мессенджера в России.

80-летний Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в одной из московских клиник. Он чувствует себя нормально.