Дорожные разборки под Брянском попали на видео

Дорожный конфликт, произошедший на днях в окрестностях Брянска, попал в объектив регистратора, установленного в машине очевидца.

Судя по всему, водитель Chevrolet Lanos выехал на дорогу, создав помеху Kiа, возмущенный водитель которого решил восстановить "справедливость".

Догнав обидчика, он заставил его затормозить, после чего выломал боковое стекло в Chevrolet и попытался извлечь оппонента из салона авто.

Чем в итоге закончилось это противоборство – неизвестно.