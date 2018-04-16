Российские подразделения РЭБ учатся бороться с крылатыми ракетами

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа России провели тренировку, посвященную перехвату крылатых ракет. В ней принимали участие более 700 военнослужащих и около 150 боевых машин, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Экипажи современных комплексов РЭБ, в том числе "Красуха-2" и "Красуха-4" должны были обнаружить учебные летательные аппараты, которые имитировали крылатые ракеты, вычислить их местоположение и передать эту информацию местным ВВС и ПВО.

Кроме того, специалисты радиоэлектронной борьбы учились перехватывать управление вражескими беспилотниками и создавать 50-километровую зону, где не работает мобильная связь.

Основная задача комплексов РЭБ серии "Красуха" – подавление авиационных радаров на расстоянии до 300 километров. Будь то самолеты дальней радиолокационной разведки вроде американского E-3 Sentry или российского А-50, или, например, обычные РЛС истребителей и беспилотников. На учениях "Красухи" доказали, что могут просто "ослепить" радар бомбардировщика Су-34 и он не сможет применять оружие.