На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ

Олимпийский чемпион Пхенчхана Илья Ковальчук намерен покинуть СКА и вернуться в Национальную хоккейную лигу. На российского хоккеиста претендуют четыре клуба.

Главным претендентом на Ковальчука считался "Нью-Йорк Рейнджерс". Но согласно информации Чемпионат.com, в борьбу за 35-летнего нападающего готовы включиться еще три клуба – "Флорида Пантерз", "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс". Причем фаворитом считается "Флорида", базирующаяся в Майами, где расположен дом Ковальчука.

Илья Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 годы за клубы "Атланта Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". С 2012 по 2018 года Илья был игроком СКА.