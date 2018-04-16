Вспыхнувшая гирлянда испортила свадьбу мексиканской паре
Вокруг огромного костра завершились свадебные гулянья в мексиканском муниципалитете Сапопан, причем завершились досрочно, поскольку огонь уничтожил ломившиеся от угощений столы для гостей, сообщает Debate.com.mx. Собравшиеся сняли на видео, как пламя пожирало приготовленные для них яства.
Виновниками ЧП стали гирлянды, столь неуместно вспыхнувшие во время танца молодых. Огонь быстро спустился к зрителям и принялся уничтожать праздничные угощения. Приглашенные поначалу наблюдали за происходящим, а потом начали расходиться, причем сделали это так быстро, что новоиспеченным супругам пришлось вплоть до утра обзванивать родственников и знакомых, чтобы удостовериться в том, что с ними ничего не произошло.
Мероприятие в итоге обошлось без пострадавших, хотя замысел у организаторов был не столь искрометный.
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