Британец, вооруженный мачете, потерпел поражение в драке с двумя десятками человек

В минувшую субботу, 14 апреля, в английском городе Бирмингем, буквально в нескольких метрах от знаменитого стадиона "Вилла-парк", прохожие сняли на видео противостояние мужчины, вооруженного мачете, и группы футбольных болельщиков.

Какое-то время вооруженному огромным ножом молодому человеку удавалось держать нападавших на расстоянии, однако вскоре его повалили на землю, а затем жестоко избили ногами.

Полиция, приехавшая по вызову одного из прохожих, опоздала — все участники жестокой драки, включая обладателя мачете, успели скрыться.

Британские СМИ отмечают, что преступления в Великобритании, в которых используется мачете, совершаются примерно каждые полтора часа.