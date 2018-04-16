Приговор врачу Мисюриной отменили

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Дело отправлено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.

Как уточняет ТАСС, между тем, избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде остается в силе. Мотивы судебной коллегии Мосгорсуда будут изложены в полном тексте решения.

Также Мосгорсуд вынес частные определения в адрес прокурора ЮЗАО, органов предварительного следствия и Черемушкинского суда.

22 января Черемушкинский суд Москвы признал врача Елену Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу. По данным следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов. Через несколько дней пациент скончался.