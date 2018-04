Найден самый старый мем в истории

Интернет-пользователи обнаружили, возможно, самый старый мем в истории. Оказалось, что сатирические картинки из серии "Ожидание/реальность", которые сегодня гуляют по Сети в больших количествах, рисовали еще в 1920-е годы.

Опубликованный ниже мем сделали авторы американского юмористического журнала "Judge". Он вышел в июльском номере издания за 1921 год.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy