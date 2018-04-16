Тотальный диктант: как справились москвичи?

Почти 230 тысяч человек написали в этом году Тотальный диктант, и это рекорд за всю историю проведения акции. Ее итоги подвели 16 апреля в рамках телемоста Москва — Петербург — Новосибирск. В этом году диктант писали на шести континентах в школах, вузах, библиотеках и театрах, площадками стали даже магазины и бары. Участие в акции приняли моряки, полярники, космонавты на МКС. Для иностранцев, изучающих русский, разработали особую версию теста.

Самое большое количество участников было в Москве — более 20 тысяч. Причем примерно тысяча из них — отличники прошлого года. Уже известны самые распространенные ошибки, которые допустили москвичи.

Больше всего затруднений вызвало наречие "чересчур" — его многие написали раздельно или с буквой "з". Слово "палисадник" ошибочно писали через "о" и "е", а прилагательное "струганые" — с двумя Н.

Результаты диктанта станут известны 18 апреля.