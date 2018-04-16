В столице вручили награды полицейским-героям со всей страны

В Москве чествовали полицейских со всей страны, проявивших мужество при спасении людей. Ситуации, при которых могла произойти трагедия, были самые разные. И каждый раз стражам порядка удавалось быстро принять верное решение. Героям вручили ведомственные и государственные награды.

На награждении они, конечно, все при полном параде, но герой совершенно необязательно должен быть в погонах, даже если он полицейский, напоминает министр внутренних дел: важнее формы всегда содержание.

Сегодня вручили и государственные награды — медали "За спасение погибавших", — и ведомственные: "За смелость во имя спасения" и "За доблесть в службе".

В холле здания Министерства внутренних дел все стены — в стендах с фамилиями Героев Отечества. Но главное отличие тех, кого награждали сегодня — они даже на службе не были. Кто в увольнительной, кто — в отпуске, кто вообще просто случайно проходил мимо и не остался равнодушным.

Полковник Айдын Камбаров из Тольятти, начальник линейного отдела полиции, около собственной дачи спас провалившегося под лед мальчика. Больше никто не решился.

"Наверное, было очень страшно — когда трещит под тобой лед и ты, не думая ни о чем, спасаешь чужого ребенка", — говорит Элеонора Крупина — мать спасенного мальчика.

"Я не считаю себя каким-нибудь героем. На моем месте так поступил бы — и должен был поступить — любой офицер, любой мужчина и, соответственно, отец", — считает Айдын Камбаров.

Старший сержант Алексей Шарапов на платформе станции "Строгино" Московского метрополитена вывел из-под идущего поезда упавшего на рельсы мужчину.

"Единственное, что помню — фары поезда", — говорит спасенный полицейским Вячеслав Тетеркин.

Спасение попало в объектив камеры видеонаблюдения. До локомотива оставались считаные метры.

В жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался газ. Курсант университета МВД Екатерина Гречишкина — единственная девушка среди награжденных — ехала с занятий и первой оказалась на месте происшествия. В итоге лично вывела из аварийного подъезда, из полуразрушенных квартир, с десяток людей.

Всего награжденных — 16 из 14 регионов страны. Разные должности и звания, но каждый, без преувеличения, совершил подвиг.