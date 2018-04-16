У торгового центра в Манчестере машина въехала в пешеходов

Возле торгового центра в британском Манчестере автомобиль наехал на прохожих. В результате пострадали шести человек. Подробности происшествия уточняются.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Mirror, инцидент произошел во второй половине дня рядом с торговый центром Asda на севере города.

По данным ТАСС, полиция не связывает произошедшее с терроризмом.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, сотрудники правоохранительных органов Манчестера уже задержали водителя протаранившего толпу автомобиля. Оказалось, что за рулем находился 80-летний мужчина.