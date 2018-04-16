Мосгорсуд признал законным арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова
Арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы "Сумма", Магомеда Магомедова, который подозревается в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, Мосгорсуд признал законным, передает РИА Новости.
Обвинение Магомеду Магомедову, как и двум другим фигурантам, пока не предъявлено. Защита настаивала на отмене постановления об аресте. При этом адвокаты указывали на репутацию и заслуги предпринимателя — благодарственные письма Магомеду Магомедову подписали среди прочих патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава города Сочи Анатолий Пахомов и министр обороны Сергея Шойгу от лица Военно-исторического общества. Магомедов свою вину полностью отрицает.
"Да, у меня в квартире нашли карты, деньги, два ствола, пользуюсь известным выражением", — сказал Магомедов, отметив, что деньги принадлежат отцу жены, а пистолеты являются "дарственными", и ими он "не игрался, никого не пугал и в общественном месте не пользовался". Кроме того, Магомедов заявил, что с конца 2014 года не общался с братом Зиявудином "ни в какой форме".
"Если это ОПС, к верхушке которой меня приписывают, и два руководителя этой ОПС между собой не общаются, то что это за ОПС тогда?" — заявил Магомед. По его словам, к указанным в постановлении о возбуждении дела компаниям он отношения никакого не имеет, а его брат, напротив, "не выводил из них деньги", а "вливал в них многие миллиарды рублей".
Известно, что братья перестали общаться именно из-за расхождения по вопросу управления строительным блоком — Магомед считал, что компании нужно продавать.
Следствие подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а бывшего гендиректора строительной фирмы Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Еще двое фигурантов находятся в международном розыске.
По словам следователей, Магомедовых подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Фигуранты находятся в СИЗО "Лефортово".
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