"Березка" расскажет историю легендарного танцевального ансамбля

Драматический сериал "Березка" — это история всемирно известного, легендарного танцевального ансамбля, полная побед и поражений, верности и предательства, любви и зависти, встреч и разлук. В главных ролях — Лидия Вележева, Алексей Серебряков, Мария Порошина, Михаил Ефремов.

Казалось бы, жизнь удалась, они попали в легендарный ансамбль и обеспечили себе беззаботное будущее. Но кто знал, что это лишь начало суровых испытаний.

"Моя героиня девочка провинциалка, которая всю жизнь была уверена, что стоит ей только приехать в Москву и все двери перед ней откроются, в березке она сразу станет солисткой, но как это в жизни оказывается гораздо труднее сложнее, со скольким приходится сталкиваться, насколько мир оказывается жестоким", — говорит актриса Любовь Константинова.

Основатель ансамбля Алексей Покровский попросил убежище в США. Это удар для всего коллектива. У художественного руководителя — Надежды Светловой, которую все считали железной леди, кажется, впервые опускаются руки.

"Это человек большой силы воли, человек, кстати, она же ездила на фронт и давала концерты, то есть понимаете, что это такое? Не побоялась, под пулями, под снарядами под налетами", — говорит заслуженная артистка РФ Лидия Вележева.

"Березка" — не просто прославленный коллектив, образец для подражания и смысл жизни для огромного количества людей", — сказал режиссер фильма Александр Баранов.



"Так получилось, что моя теща всю жизнь проработала в ансамбле "Березка", а моя жена, собственно говоря, выросла за кулисами, поэтому на меня было оказано такое серьезное давление, что, даже не дожидаясь сценария, я вынужден был сказать "да", — отметил yародный артист РФ Алексей Серебряков.

Ансамбль, конечно, сможет преодолеть все препятствия, но смогут ли выдержать их главные героини.