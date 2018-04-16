Пляжный футбол. "Локомотив" продолжает побеждать на Кубке Евразии

В Иране продолжается розыгрыш Кубка Евразии-2018 по пляжному футболу. Единственный представитель России – московский "Локомотив", продолжает побеждать на турнире. Во втором туре соревнования железнодорожники со счетом 6:4 обыграли испанский "Леванте", ни разу не дав своим соперникам вырваться в счете вперед.

По итогам двух туров группового раунда московские "пляжники" лидируют в таблице, набрав шесть очков. Их преследователь – иранский "Могхавемат Гользапуш" с тремя очками в своем активе имеет матч в запасе – вечером понедельника они проведут свой поединок против итальянской "Катании".

В заключительном поединке группы "Локомотив встретится как раз с иранцами. Победа в этой игре обеспечит москвичам первую строчку.