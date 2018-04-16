В Германии нашли сокровища короля викингов

Немецкие археологи нашли на острове Рюген, расположенном в Балтийском море у берегов Померании, сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый. Он правил Данией в конце X века. Историки обнаружили 600 монет, кольца, броши, жемчуг и амулеты в виде молота Тора, сообщает Guardian.

В начале года нечто блестящее на побережье Рюгена обнаружили археолог-любитель Рене Шон и его 13-летний друг Лука Малашниченко. Сначала немцы подумали, что перед ними кусок фольги, но при ближайшем рассмотрении находка оказалась серебряным предметом.

В апреле раскопки на этом месте продолжили профессиональные археологи. Они обнаружили сокровища, зарытые более тысячи лет назад.

"Это крупнейший клад с монетами Харальда Синезубого, найденный на юге Балтики", — заявил археолог Михаэль Ширрен.

"Самые новые монеты, обнаруженные нами, датируются 983 годом. Это значит, что сокровища, скорее всего, зарыли в конце 980-х годов. В то время Харальд был вынужден бежать в Померанию", — добавил историк.

Харальд I Синезубый пришел к власти в 958 году. Он завоевал Норвегию и часть современной Швеции. При нем Дания официально приняла христианство.