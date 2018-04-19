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Поиск экзопланет и изучение других планетных систем 1 час назад
Стартовал уникальный космический телескоп для охоты за планетами
19 апреля 2018 года в 01:51 по Москве с мыса Канаверал, США, стартовала ракета Falcon 9, несущая на борту космический телескоп TESS.
Название аппарата представляет собой аббревиатуру от английского словосочетания Transiting Exoplanet Survey Satellite, то есть "спутник, наблюдающий экзопланеты методом транзитов".
Суть этого метода чрезвычайно проста. Когда планета проходит между светилом и телескопом (это и называется транзитом), она частично затмевает собой свет звезды, отчего наблюдаемая яркость последней характерным образом падает. Регулярные падения блеска светила и выдают наличие неизвестного мира. От телескопа же требуется часто и с большой точностью измерять яркость звёзд.
Первым космическим телескопом, специально предназначенным для поиска планет методом транзитов, стал Kepler, запущенный в 2009 году. За годы работы инструмент обнаружил порядка 2300 планет (существование которых уже подтверждено независимыми наблюдениями) и несколько тысяч так называемых кандидатов в планеты, которые ещё ждут признания.
Сейчас "Кеплер" ещё в строю, но, по оценкам экспертов, топлива ему осталось лишь на несколько месяцев. Без горючего станет невозможной коррекция орбиты аппарата и его ориентации в пространстве, и тогда миссия фактически завершится. Но TESS уже готов подхватить эстафетную палочку.
Только за первые два года миссии планируется просканировать область, которая в 350 раз больше, чем исследованная "Кеплером", и включает 85% всего неба.
В этом телескопу TESS помогут четыре уникальные камеры, разработанные специально для этого инструмента. Каждая из них охватывает квадрат 24 x 24 градуса. Камеры "воспринимают" весь спектр видимого света и ближний инфракрасный диапазон. Последнее особенно важно, ведь большинство звёзд в Галактике составляют тусклые красные карлики, которые удобно наблюдать именно в инфракрасных лучах. По оценкам некоторых учёных, у каждой такой звезды есть хотя бы одна планета.
TESS начнёт наблюдения в Южном полушарии неба. Он разобьёт запланированный участок на 13 сегментов и на каждый из них потратит 27 дней. После этого аппарат перейдёт к Северному полушарию.
Камеры будут делать полный снимок своего поля зрения каждые полчаса. Однако некоторые участки размером в несколько пикселей будут сканироваться каждые две минуты: астрономы составили список из 200 тысяч самых близких и ярких звёзд, которые особенно интересны для "разведки".
Всего за время работы миссии в её поле зрения попадёт более 20 миллионов звёзд. По прогнозам NASA, аппарат поможет открыть не менее 20 тысяч экзопланет, в том числе около 50 миров размером с Землю и примерно 500 планет, превышающих размерами земной шар менее чем в два раза.
"Мы находимся в этом живописном турне по всему небу, и в некотором смысле мы понятия не имеем, что увидим, – говорит член команды TESS Наталия Герреро (Natalia Guerrero) в пресс-релизе Массачусетского технологического института. – Это похоже на создание карты сокровищ: вот все эти классные вещи. Теперь иди за ними".
Как сообщает агентство Associated Press, вес аппарата составляет 362 килограмма, а габариты – 1,2x1,5 метра. Общая стоимость инструмента оценивается в 337 миллионов долларов США.
Одной из особенностей миссии станет орбита аппарата. Впервые в качестве силы, стабилизирующей траекторию, планируется использовать гравитационное притяжение Луны. Это позволит радикально снизить затраты топлива, нехватка которого и привела к относительно быстрому финалу вполне ещё работоспособного "Кеплера".
Зонд уже вышел на связь и развернул солнечные батареи. Планируется, что в течение первой недели после запуска TESS включит все бортовые приборы. Затем последуют два месяца тестирования и калибровки оборудования. Ну а после этого начнутся наблюдения.
Важно, что после предварительной обработки наблюдательные данные будут выкладываться в открытый доступ, так что ими смогут пользоваться астрономы всего мира.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о проекте миссии по изучению атмосферы экзопланет и недавно вступившем в строй наземном охотнике за обитаемыми мирами.
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