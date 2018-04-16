Российская теннисистка дисквалифицирована на год за допинг

Российская теннисистка Елизавета Коклина получила годичную дисквалификацию по решению Международной федерации тенниса (ITF). В допинг-пробе 16-летней россиянки обнаружены остатки запрещенных веществ фуросемида и торасемида. Сообщается, что за нарушение антидопинговых правил россиянку лишат призовых денег и рейтинговых очков.

Обнаруженный допинг согласно списку Всемирной антидопинговой организации (WADA) относится к маскирующим препаратам, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт ITF. Известно, что годичный бан является минимальной мерой наказания для Коклиной. ITF приняла во внимание объяснения самой россиянки, после которых было принято решение о неумышленности применения допинга. Также в федерации учли и факт первого нарушения антидопинговых правил.

Срок дисквалификации Коклиной отсчитывается с 23 октября 2017 года, когда и была взята допинг-проба. Это произошло на юниорском турнира в турецком Стамбуле.