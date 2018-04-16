Трамп отложил новые санкции против России

Дональд Трамп после обстоятельных переговоров со своими советниками распорядился отложить введение новых экономических санкций в отношении России. Ранее новые санкции анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — цитирует РИА Новости Washington Post.

Как добавляет ТАСС, российская валюта на торгах Московской биржи после этих сообщений перешла в рост. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 21:41 по Москве рубль укрепился к доллару на 50 копеек, до 61,55 рубля, а к евро — на 39 копеек, до 76,16 рубля.

Между тем, накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.