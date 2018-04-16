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16 апреля 201821:36

Кубок Гагарина. "Ак Барс" увеличил счет в финальной серии с ЦСКА

ak-bars.ru

В Казани состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина по хоккею. Местный "Ак Барс" одержал победу во втором домашнем поединке против московского ЦСКА со счетом 2:1, который ранее был зафиксирован и в стартовой игре серии.

Голами в составе победителей отметились Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер. Единственная ответная шайба у армейцев в активе Богдана Киселевича. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова были близки к еще одному забитому голу, однако после видеоповтора арбитры приняли решение отменить гол Даниса Зарипова, который поразил ворота Ильи Сорокина коньком.

За 40 секунд до финальной сирены армейцы сняли вратаря ради шестого полевого игрока, однако численное преимущество не спасло ЦСКА от поражения во втором поединке финального противостояния. Серия переезжает в Москву при преимуществе хоккеистов казанской команды со счетом 2:0.

Матчи на домашней площадке москвичей пройдут 18 и 20 апреля.

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