Франция отнимет у Асада орден Почетного легиона

Париж решил наказать президента Сирии. Елисейский дворец инициировал процедуру лишения Башара Асада Большого креста ордена Почетного легиона. Эту награду Асад получил в 2001 году. Награду Башару Асаду в Елисейском дворце лично вручал президент Франции Жак Ширак.

Но в 2011 году с началом гражданской войны в Сирии Париж обвинил Башара Асада в преступлениях против собственного народа. Франция разорвала дипотношения с Дамаском, напоминает ТАСС. Париж стал настаивать на отставке президента Сирии.

В 2011 году Франция закрыли консульства в Алеппо и Латакии. Из Дамаска в марте 2012 года был отозван посол Франции. Через два месяцы Париж указал на дверь послу Сирии.

Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Этот орден считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Великим магистром ордена является и президент Франции Эммануэль Макрон. Он, как великий магистр решает вопросы о лишении наград с канцелярией ордена.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии. В обход Совета Безопасности ООН на основе фейковых новостей о химатаке в сирийской Думе эти три страны запустили по Сирии более сотни ракет.