Зоозащитнику грозит реальный срок за спасение замурованных кошек

Чугунный гвоздодер (он же – фомка), метровый лом, металлическая труба и кувалда — такой нехитрый набор инструментов подошел бы для ограбления со взломом, но, как ни странно, именно этот список содержится в инструкции для кото-спасателей. Собственно, понятно, чем занимаются: приезжают по заявке, взламывают подвал, чтобы достать замурованных заживо животных. Закрытые "продыхи" — это, кстати, статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Но вот сигнал от депутата Государственной думы Сергея Шаргунова: "В Москве хотят посадить человека, который спасал кошек". Зовут Алексей Тихомиров. А дело появилось из-за того же лома: когда занимался выбиванием продуха, местный житель попытался отобрать инструмент, сказал, что кошки в этом доме жить не будут (речь не прямая — пересказ). Завязалась потасовка, дошло до травмпункта и полиции. Сразу претензий не было, а сейчас — заявление: мол, зоозащитник угрожал убийством. Будет суд, и Тихомирову светит реальный срок. Было ли уголовное дело заведено с нарушениями — это по запросу депутата проверит прокуратура. Но правовая коллизия на лицо — коммунальщики опираются на нормы САНПИНа, а экологические активисты напоминают о человечности, а ведь есть еще и жильцы, которых тоже не все устраивает.

Благодаря зоозащитникам только за прошлый год в России было спасено примерно три тысячи котов и кошек, заживо замурованных в подвалах жилых домов. Война коммунальщиков и зоозащитников: кто кого. Одни демонстрируют чудеса технической мысли, другие богатырскую силушку.

Конфликт зоозащитника Тихомирова и главного по подъезду одного из жилых домов по имени Толик начался со словесной перепалки, а потом завязалась драка. Через несколько дней — заявление, и пошло-поехало. Правда, Толик уже предложил мировую. Цена вопроса – 200 тысяч рублей.

С точки зрения законодательства, Тихомиров, взломавший продух в подвал, ничего не нарушил. Есть закон, и веские основания пойти на такой шаг. "Крайняя необходимость" относится, как ни странно, не только к человеку, но и к животным, потому что там есть такой пункт — "защита интересов, охраняемых государством", а жизнь животных у нас охраняется государством", — отмечает заместитель директора благотворительного фонда защиты городских животных, руководитель проекта "Котоспас" Анна Фельдман.

В пользу позиции зоозащитников говорят и городские чиновники. Бездомные коты, нашедшие приют в подвалах жилых домов, — это уже часть экосистемы любого города. К сожалению, именно мы, люди, породили такое количество бездомных животных.

Есть и другая сторона медали. Некоторые специалисты уверены: аргументы зоозащитников в пользу обитания бездомных хвостатых в подвалах домов, не выдерживают никакой критики. "Есть закон, когда животных отлавливают, должны они помещаться в пункты передержек, — говорит руководитель компании по отлову бесхозных животных Алия Гараева. — Содержание животных в подвалах не соответствует эпиднормам. Дезинфекция — это наиболее эффективная мера по борьбе с грызунами, нежели безнадзорное содержание котов в подвалах".

Еще один интересный момент: "продыхи", так называемые ворота для дворовых котов, которые коммунальщики нещадно заваривают вместе с животными, а защитники выламывают, ведь тоже проектировались не просто так. В любом случае всегда будут те, кто за котиков, и те — кто против котиков в свободном, так сказать, городском содержании. Но проблема куда глубже: заживо замуровывать бездомных животных в подвалах домов — это уже живодерство. А спасая котеек можно нарваться и на статью, пример тому — Алексей Тихомиров, которому теперь грозит до двух лет лишения свободы.