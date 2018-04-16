Москва привезет в Гаагу участников провокации с "химатаками" в Сирии

Тех, кто участвовал в подготовке провокаций с якобы применением химоружия в Сирии, Россия привезет в Гаагу на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это пообещал постпред России при международной организации Александр Шульгин.

Россия привезет в Гаагу людей, которые вольно или невольно принимали участие в постановочных съемках так называемых "Белых касок" в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне, сообщает ТАСС. При этом Москва заявила, что к инсценировке напрямую причастны США и Великобритания.

Два участника постановки сами показали кадры с их участием в постановочном видео, которое снимали "Белые каски". При этом оба участника съемки работают в скорой помощи города Дума, по образованию они медиками.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании инцидента в сирийском городе Дума. Но Москва предложила исполнительному совету ОЗХО принять краткое решение в поддержку миссии экспертов, которые отправились в Сирии.

"Это был очень аккуратно подготовленный, сбалансированный, грамотный документ, мы внесли его в расчете на принятие консенсусного решения. Но, к сожалению, последующая дискуссия показала, что наши западные партнеры, в первую очередь США, к этому не готовы", — отметил Александр Шульгин.

"Белые каски" заявили, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие. Якобы на город была сброшена бомба-бочка, начиненная хлором. "Белые каски" раструбили о многочисленных пострадавших и жертвах. Российские эксперты, побывавшие на месте инсценировки, никаких пострадавших, жертв и следов отравляющих веществ не обнаружили. Однако после фейк-ньюс о "химатаке" США, Великобритания и Франция атаковали Сирию крылатыми ракетами.