Тема:

Конфликт в Сирии 26 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 апреля 201822:56

Москва привезет в Гаагу участников провокации с "химатаками" в Сирии

Тех, кто участвовал в подготовке провокаций с якобы применением химоружия в Сирии, Россия привезет в Гаагу на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это пообещал постпред России при международной организации Александр Шульгин.

Россия привезет в Гаагу людей, которые вольно или невольно принимали участие в постановочных съемках так называемых "Белых касок" в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне, сообщает ТАСС. При этом Москва заявила, что к инсценировке напрямую причастны США и Великобритания.

Два участника постановки сами показали кадры с их участием в постановочном видео, которое снимали "Белые каски". При этом оба участника съемки работают в скорой помощи города Дума, по образованию они медиками.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании инцидента в сирийском городе Дума. Но Москва предложила исполнительному совету ОЗХО принять краткое решение в поддержку миссии экспертов, которые отправились в Сирии.

"Это был очень аккуратно подготовленный, сбалансированный, грамотный документ, мы внесли его в расчете на принятие консенсусного решения. Но, к сожалению, последующая дискуссия показала, что наши западные партнеры, в первую очередь США, к этому не готовы", — отметил Александр Шульгин.

"Белые каски" заявили, что 7 апреля в городе Дума было применено химоружие. Якобы на город была сброшена бомба-бочка, начиненная хлором. "Белые каски" раструбили о многочисленных пострадавших и жертвах. Российские эксперты, побывавшие на месте инсценировки, никаких пострадавших, жертв и следов отравляющих веществ не обнаружили. Однако после фейк-ньюс о "химатаке" США, Великобритания и Франция атаковали Сирию крылатыми ракетами.

Ранее по теме

Сейчас

22:04

Франция отнимет у Асада орден Почетного легиона

21:40

Трамп отложил новые санкции против России

19:28

Машина наехала на людей вблизи торгового центра в Манчестере

18:12

Приговор врачу Мисюриной отменили

17:12

16 апреля бьет 70-летний рекорд по теплу

16:08

Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии

15:00

В Германии нашли тысячелетний клад

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трамп отложил новые санкции против России

Трамп отложил новые санкции против России

1 час назад
Без Telegram: россиянам напомнили об альтернативах, Дуров борется за мессенджер

Без Telegram: россиянам напомнили об альтернативах, Дуров борется за мессенджер

1 час назад
Больше пафоса: Совет ЕС поддержал удары по Сирии единодушно

Больше пафоса: Совет ЕС поддержал удары по Сирии единодушно

2 часа назад
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают

Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают

3 часа назад
У торгового центра в Манчестере машина въехала в пешеходов

У торгового центра в Манчестере машина въехала в пешеходов

3 часа назад
Опровергнуты слухи о срочной госпитализации Кобзона

Опровергнуты слухи о срочной госпитализации Кобзона

6 часов назад
Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов

Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов

10 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

14 часов назад
В экс-священника после реалити-шоу вселился бес

В экс-священника после реалити-шоу вселился бес

4 часа назад
Лев Лещенко признался, что каждое утро играет в карты

Лев Лещенко признался, что каждое утро играет в карты

7 часов назад
Приговор врачу Мисюриной отменили

Приговор врачу Мисюриной отменили

4 часа назад
16 апреля бьет 70-летний рекорд по теплу

16 апреля бьет 70-летний рекорд по теплу

6 часов назад
Трамп упрекнул Россию в падении рубля

Трамп упрекнул Россию в падении рубля

7 часов назад
Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках "сирийского зарина"

Корреспондентка CNN обнюхала детский рюкзак в поисках "сирийского зарина"

7 часов назад
В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками

В сирийской Думе начались столкновения нацгвардии с боевиками

9 часов назад
Зоозащитнику грозит реальный срок за спасение замурованных кошек

Зоозащитнику грозит реальный срок за спасение замурованных кошек

33 минуты назад
Франция отнимет у Асада орден Почетного легиона

Франция отнимет у Асада орден Почетного легиона

58 минут назад
Депутат Думы хочет выбрать новый талисман аэропорту Крыма вместо "английской собачки"

Депутат Думы хочет выбрать новый талисман аэропорту Крыма вместо "английской собачки"

1 час назад
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным

1 час назад
Российская теннисистка дисквалифицирована на год за допинг

Российская теннисистка дисквалифицирована на год за допинг

2 часа назад
"Березка" расскажет историю легендарного танцевального ансамбля

"Березка" расскажет историю легендарного танцевального ансамбля

2 часа назад
Samsung выпустила смартфон, не умеющий выходить в интернет

Samsung выпустила смартфон, не умеющий выходить в интернет

2 часа назад
Мосгорсуд признал законным арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова

Мосгорсуд признал законным арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова

2 часа назад
Обзор 9,7-дюймового iPad (2018): планшет для каждого

Обзор 9,7-дюймового iPad (2018): планшет для каждого

3 часа назад
Новый дешевый кроссовер Skoda: первые изображения

Новый дешевый кроссовер Skoda: первые изображения

4 часа назад
Тотальный диктант: как справились москвичи?

Тотальный диктант: как справились москвичи?

4 часа назад
Найден самый старый мем в истории

Найден самый старый мем в истории

5 часов назад
Лидер Pink Floyd громит со сцены фейки "Белых касок", Афины сносят Трумэна

Лидер Pink Floyd громит со сцены фейки "Белых касок", Афины сносят Трумэна

5 часов назад
Сообразительный пес увернулся от упавшего дерева во время ледяного дождя в Канаде

Сообразительный пес увернулся от упавшего дерева во время ледяного дождя в Канаде

5 часов назад
Британец, вооруженный мачете, потерпел поражение в драке с двумя десятками человек

Британец, вооруженный мачете, потерпел поражение в драке с двумя десятками человек

5 часов назад
Канье Уэст набьет татуировку по эскизу Гоши Рубчинского

Канье Уэст набьет татуировку по эскизу Гоши Рубчинского

5 часов назад
Виктория Скрипаль не верит Юлии

Виктория Скрипаль не верит Юлии

6 часов назад
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает

5 городов, где недвижимость стремительно дорожает

6 часов назад
Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии

Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии

6 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

6 часов назад
Ипотека и разнообразие: эксперты объяснили бум на рынке новостроек

Ипотека и разнообразие: эксперты объяснили бум на рынке новостроек

6 часов назад
В Москве стартует фестиваль документального кино "Делай фильм"

В Москве стартует фестиваль документального кино "Делай фильм"

7 часов назад
Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности

Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности

7 часов назад
На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях

9 часов назад
Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены

Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены

9 часов назад
У "АвтоВАЗа" появился новый президент

У "АвтоВАЗа" появился новый президент

10 часов назад
Пожар в Нальчике мог начаться из-за замыкания электропроводки

Пожар в Нальчике мог начаться из-за замыкания электропроводки

11 часов назад
Юра, прости! Кражу с парковки в Москве барокамеры Гагарина обнаружили через полгода

Юра, прости! Кражу с парковки в Москве барокамеры Гагарина обнаружили через полгода

11 часов назад
Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае

Роструд напомнил, как будем отдыхать в мае

12 часов назад
Акции "РусАла" рухнули на бирже в Москве и Гонконге

Акции "РусАла" рухнули на бирже в Москве и Гонконге

13 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

13 часов назад
В Германии продают "брежневский" лимузин за 76 млн рублей

В Германии продают "брежневский" лимузин за 76 млн рублей

13 часов назад
7 мультфильмов, которые на самом деле сняты по книгам

7 мультфильмов, которые на самом деле сняты по книгам

13 часов назад
Каждый лишний бокал отнимает полчаса жизни

Каждый лишний бокал отнимает полчаса жизни

13 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58