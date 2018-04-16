Боксер Усик не хочет проводить бой с Гассиевым в России

Украинский боксер Александр Усик не соглашается на проведение финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым в пределах России. Украинец дал понять, что этого не случится не при каких условиях.

"Этого боя точно не будет в России, — приводит слова Усика Спорт.ua. – Нет, конечно же, это может быть и Россия, но в таком случае точно без Александра Усика. Скорее всего бой состоится в июне-июле".

Напомним, что изначально поединок должен был состоятся в Саудовской Аравии, однако у представителей обеих сторон возникли проблемы с визами. После стало известно о том, что бой может быть проведен в России. В частности, в качестве одного из вариантов назывался Новосибирск.

С победителем данного боя сразится российский тяжеловес Денис Лебедев.