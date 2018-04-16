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16 апреля 201823:34

Британия обвинила Россию в кибершпионаже

Великобритания обвиняет Российскую Федерацию в кибершпионаже и в игнорировании норм международного права. Такое заявление сделал пресс-секретарь британского правительства, комментируя утверждения Лондона и Вашингтона о том, что хакеры из России атакуют сети государственных ведомств, компаний и критических объектов инфраструктуры по всему миру.

Как подчеркнул представитель британского кабинета министров, это еще один пример того, что Россия игнорирует международные нормы и мировой порядок. "Путем кибершпионажа и агрессии она пытается подорвать правительства и дестабилизировать бизнес", – цитирует слова политика ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании, министерство национальной безопасности США и ФБР предупредили о глобальной кампании хакеров из России, которых, предположительно, спонсирует государство и которые стремятся завладеть важным интернет-оборудованием.

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