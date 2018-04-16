16 апреля 201823:55
СМИ: подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
Две российские дизельные подводные лодки в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Такие данные сообщило издание Times, ссылаясь на собственные источники.
Ситуация осложнилась тем, что два фрегата ВМС РФ присоединились к эскорту британской субмарины на поверхности.
Как отмечает The Times, на Западе подводные лодки ВМС России называют черными дырами в связи с тем, что они передвигаются очень быстро и их сложно обнаружить.
По предварительной информации, российские субмарины, преследовавшие британскую подлодку, относятся к классу "Палтус" и базируются в порту Тартуса, сообщает Газета.Ru.
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