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16 апреля 201823:55

СМИ: подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии

EPA

Две российские дизельные подводные лодки в течение нескольких дней преследовали британскую ударную подлодку класса Astute в водах Средиземного моря, сев ей на хвост. Такие данные сообщило издание Times, ссылаясь на собственные источники.

Ситуация осложнилась тем, что два фрегата ВМС РФ присоединились к эскорту британской субмарины на поверхности.

Как отмечает The Times, на Западе подводные лодки ВМС России называют черными дырами в связи с тем, что они передвигаются очень быстро и их сложно обнаружить.

По предварительной информации, российские субмарины, преследовавшие британскую подлодку, относятся к классу "Палтус" и базируются в порту Тартуса, сообщает Газета.Ru.

 

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