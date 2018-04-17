Акции протеста против агрессии США в Сирии: три человека пострадали, десятки задержаны

В Афинах прошли массовые антивоенные митинги против агрессии США, Великобритании и Франции в Сирии.

В акциях принимали участие сотни человек. Они жгли американские флаги и призывали прекратить насилие. Небольшая группа демонстрантов по пути к посольству США попыталась повалить с постамента памятник Гарри Трумэну в самом центре города. Помешали слезоточивый газ и дубинки полицейских, передает телеканал "Россия 24".

Сообщается о трех пострадавших, десятки задержаны.