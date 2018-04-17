Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов Amazon из-за мессенджера Telegram

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировку IP адресов Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их, чтобы обойти блокировку в России. Об этом сообщил СМИ глава ведомства Александр Жаров.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию о ограничении доступа к мессенджеру Telegram в соответствии с решением суда, передает РИА Новости. Согласно законодательству РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал переписку со всеми магазинами мобильных приложений относительно удаления Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.

Александр Жаров отметил, что подсеть Amazon, на которую перешел Telegram, "поступила в выгрузку". Согласно третьему пункту решения суда Роскомнадзору и иным юридическим лицам предписано не создавать условий для технического доступа к заблокированному мессенджеру. "Мы выполняем решение суда", — сказал представитель ведомства.