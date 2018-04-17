Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" мог возникнуть из-за протечки крыши

Специалистам исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ в процессе проведения экспертизы удалось установить, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове мог возникнуть из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ", ссылаясь на источник.

Специалисты установили, что причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" стало замыкание проводки, которая была проложена над детской игровой зоной на четвертом этаже здания. А замыкание могло возникнуть из-за протечек в крыше торгового центра, с которой не убирался снег.

Ранее МЧС сообщало, что все эвакуационные выходы в торгово-развлекательном центре были закрыты, а это является грубейшим нарушением норм пожарной безопасности.

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове сгорел 25 марта, напоминает Regnum. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок.